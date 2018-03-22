В США достигли компромисса по бюджету на 2018 год

22 марта 2018 05:47 (UTC+04:00)

Республиканцы и демократы в конгрессе США достигли компромисса по бюджету на 2018 финансовый год, заявил спикер палаты представителей Пол Райан, передает РИА Новости.

Соглашение позволит расширить финансирование вооруженных сил, а также включает расходы на восстановление инфраструктуры, защиту школ от вооруженных людей, борьбу с эпидемией употребления лекарств-опиоидов, говорится в заявлении Райана; кроме того, повышены ассигнования на правоохранительные органы, охрану границ.

У обеих палат конгресса есть время до истечения пятницы, чтобы принять бюджет и не оставить федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.

Финансовый 2018 год завершается 30 сентября. На протяжении долгого времени США жили по временным краткосрочным бюджетам из-за разногласий партий в конгрессе. Компромисс республиканцев и демократов не принимает во внимание некоторые ключевые приоритеты президента Дональда Трампа.

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