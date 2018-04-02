Пресс-секретарь посольства США в РФ попала в число выдворяемых дипломатов

2 апреля 2018 12:36 (UTC+04:00)

Официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон попала в число 60 выдворяемых из России американских дипломатов. Об этом ТАСС сообщили дипломатические источники.

В посольстве США в РФ в понедельник сообщили о том, что функции официального представителя посольства будет выполнять заместитель Олсон Андреа Калан.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято на почве дела об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. 29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выдворит 60 дипломатов США, закроет американское генконсульство в Санкт-Петербурге и примет зеркальные меры в отношении других стран, также принявших решение о высылке российских дипломатов.

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