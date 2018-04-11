Eurocontrol подтвердил уведомление о риске в Средиземноморье

Европейский оператор воздушного движения Eurocontrol подтвердил в среду утром полученную от агентства по авиабезопасности уведомление для авиакомпаний о "риске возможной военной акции в Восточном Средиземноморье", передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в качестве ответной меры на предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.

"Европейское агентство авиационной безопасности выпустило уведомление для авиакомпаний о риске возможной военной акции в Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении европейского диспетчера в официальном аккаунте в Twitter.

Накануне это уведомление было распространено на портале оперативных данных системы управления авиадвижением.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.