Eurocontrol подтвердил уведомление о риске в Средиземноморье

11 апреля 2018 12:22 (UTC+04:00)

Европейский оператор воздушного движения Eurocontrol подтвердил в среду утром полученную от агентства по авиабезопасности уведомление для авиакомпаний о "риске возможной военной акции в Восточном Средиземноморье", передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в качестве ответной меры на предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.

"Европейское агентство авиационной безопасности выпустило уведомление для авиакомпаний о риске возможной военной акции в Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении европейского диспетчера в официальном аккаунте в Twitter.

Накануне это уведомление было распространено на портале оперативных данных системы управления авиадвижением.

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