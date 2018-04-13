Сотрудников Госдепа предупредили об угрозе кибератак на ведомство

13 апреля 2018 04:42 (UTC+04:00)

Сотрудников Государственного департамента США предупредили о «подозрительной кибердеятельности», направленной против внешнеполитического ведомства США. Об этом пишет Politico, передает RT.

По данным источников издания, в прошлом месяце более двух тысяч сотрудников Госдепа получили электронные письма и сообщения в соцсетях с вредоносным ПО.

В связи с этим сотрудников призвали сообщать о вредоносных сообщениях для того, чтобы помочь специалистам понять, «насколько широкий охват имеют кибератаки против Госдепа».

«Персоналу рекомендуется быть осведомлённым о подозрительной деятельности, связанной с текущими кибероперациями, направленными на Госдепартамент», — говорится в сообщении, которое получили все сотрудники ведомства 12 апреля.

В июле 2017 года стало известно, что хакер передал СМИ сообщение с архивом электронных писем высокопоставленного сотрудника секретного подразделения Госдепа, ответственного за разведывательную деятельность в отношении России.

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