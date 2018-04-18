США с уважением относятся к КНДР – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна с уважением относится к Северной Корее и настало время поговорить и решить проблемы, передает РИА Новости.

В настоящее время Трамп находится в своей резиденции во Флориде, где проводит переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По словам Абэ, их встреча с Трампом была продуктивной. "По Северной Корее, впервые за всю историю будет саммит между США и Северной Кореей. Дональд, ты продемонстрировал непоколебимую решительность в разрешении вызова со стороны Северной Кореи", - сказал японский премьер, поблагодарив Трампа за его лидерство.

Абэ также выразил надежду, что "будет достигнут ощутимый прогресс в разрешении" вопросов, вызывающих всеобщую обеспокоенность. В качестве приоритетов он обозначил программу баллистических ракет, ядерную программу и вопрос о судьбе японских граждан, похищенных КНДР.

Трамп в свою очередь отметил, что с ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Они нас уважают. И мы относимся к ним с уважением… Мы поднимем вопрос похищенных граждан. Настало время поговорить, настало время решить проблему", - добавил он.



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