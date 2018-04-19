Трамп заявил о "жесткой схватке" между Россией и США в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о "жесткой схватке американских и российских сил" в Сирии несколько недель назад. Об этом он сказал на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает РИА Новости.

"Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке", — заявил американский лидер.

Трамп также отметил, что относится к России "жестко, как никто".

В середине февраля несколько американских СМИ сообщили, что при ударе коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии погибли "сотни" россиян.

Утверждалось, что инцидент произошел в районе линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В ответ глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не располагает такой информацией.

В российском МИД заявили, что в Сирии действительно получили ранения и погибли россияне и граждане стран СНГ, однако отметили, что это добровольцы, поехавшие туда с разными целями.

В ведомстве подчеркнули, что среди участников столкновения не было российских военнослужащих.

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