Трамп не исключил, что может встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре

1 мая 2018 01:07 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в качестве места для проведения его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, помимо демилитаризованной зоны на Корейском полуострове, рассматривается Сингапур, передает RT.

Об этом американский лидер сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари в Белом доме.

«Мы рассматриваем различные страны, в том числе Сингапур. И мы также говорим о возможности в демилитаризованной зоне», - приводит слова Трампа Politico.

Ранее Трамп заявил, что не против провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте «Пханмунджом» в демилитаризованной зоне.

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