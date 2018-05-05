В Пентагоне определились, где будут базироваться новые бомбардировщики B-21

5 мая 2018 10:45 (UTC+04:00)

Пентагон определился, где на территории США будут базироваться стратегические бомбардировщики следующего поколения B-21 Raider, которые все еще находятся в стадии разработки. Как отметила в распространенном в пятницу заявлении министр ВВС Хезер Уилсон, они будут дислоцированы на авиабазах Уайтмен (штат Миссури), Дайесс (штат Техас) и Эллсуорт (штат Южная Дакота), сообщает ТАСС.

"Наши нынешние базы, где размещены бомбардировщики, отлично подходят для B-21. Мы ожидаем, что первый Raider поступит к нам в середине 2020-х годов", - подчеркнула Уилсон.

Согласно планам Пентагона, всего предполагается закупить 100 Raider, разрабатываемых корпорацией Northrop Grumman. Обойдется это налогоплательщикам, по оценкам экспертов, приводимым газетой Los Angeles Times, в $80 млрд. Поскольку вся программа создания нового бомбардировщика-"невидимки" засекречена, ни минобороны, ни Northrop Grumman такой информацией не делятся. В середине 2011 года в обнародованном минобороны проекте закупок военных самолетов на грядущие три десятилетия говорилось, что ведомство намеревается приобретать В-21 за $550 млн каждый.

На 2019 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, администрация президента Дональда Трампа запросила у Конгресса США на реализацию данной программы $2,3 млрд, что на 15% больше, чем было выделено на 2018 финансовый год.

Пентагон ранее уже сообщал, что по мере поступления B-21 в авиачасти, ВВС начнут постепенно списывать свои другие тяжелые бомбардировщики - B-1 Lancer и B-2 Spirit. В то же время было решено, что B-52 Stratofortress и дальше - до 2050-х годов - будут оставаться основными стратегическими бомбардировщиками США, хотя они и были спроектированы еще в начале 1950-х годов. Эти самолеты, производство которых прекратилось еще в 1962 году, постоянно подвергаются модернизации. Размещаются B-52 на двух базах - Майно (штат Северная Дакота) и Барксдейл (штат Луизиана).

В настоящее время в ВВС насчитывается в общей сложности 157 бомбардировщиков. Для сравнения: в 1991 году на момент окончания военной операции США в районе Персидского залива против Ирака их было 290.

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Azernews Newspaper
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