Хаспел хотела отказаться от должности главы ЦРУ

Исполняющая обязанности главы ЦРУ Джина Хаспел в пятницу хотела отказаться от утверждения на должность руководителя ведомства из-за скандала о ее возможной причастности к пыткам подозреваемых в терроризме, но сотрудники Белого дома переубедили ее, передает РИА Новости со ссылкой на издание Washington Post.

По данным издания, в пятницу Хаспел, проработавшую в ЦРУ 33 года, вызвали в Белый дом для обсуждения деталей, которые могут всплыть на слушании по ее кандидатуре в сенате 9 мая. В частности, чиновники хотели обсудить ее участие в программе допросов ЦРУ и причастность к пыткам подозреваемых.

Издание отмечает, что часть документов по программе допросов показывает, что Хаспел поддерживала действия ЦРУ, но согласно другим, она не была активным сторонником жестокого обращения с заключенными, а сама программа была одобрена президентом.

В ходе встречи Хаспел заявила, что хотела бы снять свою кандидатуру на пост главы ЦРУ, чтобы избежать слушания в сенате. По ее словам, слушание может причинить вред ее репутации и репутации ведомства.

После встречи Хаспел вернулась в штаб-квартиру ведомства в Лэнгли, отметили чиновники. "Ошеломленные ее позицией", представители Белого дома, включая директора по вопросам законодательства Марка Шота и пресс-секретаря Сару Сандерс, отправились к ней в офис. Шот, по словам чиновников, сказал Хаспел, что ее могут утвердить в должности, несмотря на информацию о ее причастности к пыткам.

"Обсуждения длились несколько часов… и Белый дом не был полностью уверен, что она не отступится от своего назначения до второй половины дня субботы", — пишет газета со ссылкой на анонимных чиновников. Отмечается, что в субботу женщина согласилась сохранить свою кандидатуру.

По словам чиновников, президент США Дональд Трамп узнал о происходящем в пятницу. Он решил настаивать на том, чтобы Хаспел сохранила свою кандидатуру.

Газета отмечает, что шансы Хаспел получить одобрение конгресса пока сомнительны. Некоторые члены конгресса выступают против ее назначения из-за связи с программой допросов. Некоторые советники Трампа заявили президенту, что Хаспел вряд ли будет назначена на должность.

Ранее Трамп предложил Хаспел на место директора ЦРУ, которая в случае утверждения сенатом станет первой женщиной во главе этого ведомства. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали сенаторов, которые утверждают кандидатуру главы ЦРУ, серьезно изучить прошлое Хаспел. Более 100 американских военных в отставке призвали американский сенат не одобрять кандидатуру Хаспел, если после тщательных проверок ее прошлого выяснится, что она прибегала к пыткам во время допросов.

Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее сообщило, что Хаспел в прошлом руководила тайной тюрьмой ЦРУ в Таиланде. По данным агентства, она руководила тюрьмой, где подвергались пыткам с помощью инсценировки утопления террористы Абу Зубайда и Абд ар-Рахим ан-Насири.

Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Хаспел стала исполняющей обязанности главы ведомства после того, как в четверг прежний глава Майк Помпео был утвержден на должность госсекретаря США, сообщается на странице ЦРУ в Twitter.

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