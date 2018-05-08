США вернут санкции против Ирана "на наивысшем уровне"

Соединенные Штаты вернут санкции против Ирана "на наивысшем уровне", заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Мы вернем на наивысшем уровне экономические санкции. Любая страна, которая помогает Ирану в его ядерных устремлениях, также может подвергнуться санкциям со стороны США. Америка не будет заложником ядерного шантажа", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

"Мощные санкции будут полностью реализованы. Если режим продолжит свои ядерные устремления, у него будут проблемы больше, чем когда-либо", — отметил президент США.

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