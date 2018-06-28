Трамп заявил, что был бы рад "поладить" с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы "замечательно", если бы он "поладил" с российским президентом Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки, переает РИА Новости.

"Мы ждем (встречи). Если мы все cможем поладить, это было бы замечательно. Миру нужно начать ладить друг с другом", — заявил Трамп журналистам президентского пула.

Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

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