Канада опубликовала список товаров из США, на которые вводит пошлины

Министерство финансов Канады обнародовало в пятницу список товаров из США, на которые будут введены заградительные ввозные пошлины, передают РИА Новости.

Нынешние меры являются ответом Оттавы на политику президента Дональда Трампа, который ввел пошлины на импортную сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Ответный пакет канадских пошлин охватывает импорт из Америки объемом примерно в 12,6 миллиарда долларов США в год.

В отличие от Трампа, который ввел пошлины на крупные статьи импорта, Канада решила действовать детально. В список американских товаров с дополнительной пошлиной 25% вошли 44 наименования, в 10-процентную категорию — 84.

В категорию с пошлиной в 25% попала продукция из железа, стали и сплавов, включая трубы, рельсы, проволоку и т. д. Судя по списку наименований во второй категории, канадские экономисты хотят заставить заплатить именно те штаты США, которые голосовали за Трампа и республиканцев. Пошлиной в 10% будут облагаться многочисленные продукты питания: виски, йогурт, кофе, кленовый сироп и клубничный джем, пицца, огурцы и соевый соус, горчица и майонез, супы, шоколад, готовые обеды из говядины. В эту категорию попадает также виски, который производят в Теннесси и Кентукки — штатах, голосовавших за Трампа. В список попали также столовые приборы, продукты из бумаги, лак для волос и маникюрные принадлежности, спальные мешки и бочонки для пива. Также в этой категории будут и многочисленные продукты из алюминия.

Пошлины вводятся с 1 июля.

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