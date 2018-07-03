Два человека пострадали в результате стрельбы рядом с начальной школой в Канзасе - СМИ

Два человека получили ранения в результате стрельбы во вторник утром рядом со зданием начальной школы в городе Оверленд-Парк. Об этом сообщает телеканал CBS, передает ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в 09:00 (17:00 мск), когда учащихся в школе не было. Состояние пострадавших оценивается как критическое.

Еще один эпизод стрельбы в городе был зафиксирован на автомойке, в результате никто не пострадал. Полиция ведет поиски подозреваемого, по ее данным, позднее он угнал автомобиль.

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