В Нью-Йорке к зданию ООН прибыли десятки пожарных машин

16 августа 2018 21:10 (UTC+04:00)

Десятки пожарных машин прибыли к зданию ООН в Нью-Йорке из-за неисправного оборудования, которые использовали мойщики окон, сообщили в службе безопасности организации, передает РИА Новости.

"Служба охраны и безопасности хотела бы сообщить, что в настоящее время сотрудники пожарной охраны Нью-Йорка находятся в помещениях ООН из-за неисправного оборудования, которое использовалось мойщиками окон на восточной стороне здания секретариата", — говорится в сообщении.

Подробностей о последствиях использования неисправного оборудования не сообщается — отмечается, что "пострадавших нет, и вопрос должен быть решен в ближайшее время".

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