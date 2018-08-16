Трамп заявил, что Китай не смог предложить приемлемую для США торговую сделку

16 августа 2018 22:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп утверждает, что власти Китая не смогли предложить приемлемые условия для заключения торговой сделки. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Вместе с тем, по информации агентства, на заседании президентского кабинета Трамп также заявил, что переговоры с Китаем на этот счет продолжаются.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США назначили спецпредставителя по Ирану
США 23:15
Помпео создал "группу действий" по Ирану
США 22:56
Китай запретил увеличивать мощности по производству цемента и листового стекла
Китай 22:32
В Нью-Йорке к зданию ООН прибыли десятки пожарных машин
США 21:10
США пригрозили Турции новыми санкциями
США 21:06
Трамп заявил о "редком" укреплении доллара
США 18:12
Лента новостей
США назначили спецпредставителя по Ирану
США 23:15
Помпео создал "группу действий" по Ирану
США 22:56
В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Европа 22:47
Китай запретил увеличивать мощности по производству цемента и листового стекла
Китай 22:32
Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису
В мире 22:24
ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб ИГ в Сирии
В мире 21:44
Завтра в ряде районов Баку будут перебои в подаче газа
Общество 21:40
Территориальные претензии Армении к соседним странам свидетельствуют о ее захватнической и агрессивной политике - Вугар Рагимзаде
Политика 21:16
В Нью-Йорке к зданию ООН прибыли десятки пожарных машин
США 21:10