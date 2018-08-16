Трамп заявил, что Китай не смог предложить приемлемую для США торговую сделку

Президент США Дональд Трамп утверждает, что власти Китая не смогли предложить приемлемые условия для заключения торговой сделки. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Вместе с тем, по информации агентства, на заседании президентского кабинета Трамп также заявил, что переговоры с Китаем на этот счет продолжаются.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.

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