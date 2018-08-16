Госдеп пригрозил тем, кто не присоединится к санкциям против Ирана

16 августа 2018 23:26 (UTC+04:00)

США заявили о готовности вводить вторичные санкции против стран, которые продолжат сотрудничество с Ираном после полноправного вступления в силу первой волны санкций, заявил на брифинге в госдепартаменте новый спецпредставитель по Ирану Брайн Хук, передает РИА Новости.

"Мы ожидаем, что торговая активность (в области сотрудничества с Ираном – ред.), включая грузоперевозки, будет сведена к ноябрю к нулю. Мы надеемся, что наши партнеры будут соблюдать режим санкций, и, я думаю, не стоит напоминать о готовности США в противном случае вводить вторичные санкции", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, как госдеп сможет убедить Китай соблюдать данные санкции.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кризис в турецко-американских отношениях можно легко преодолеть - глава МИД Турции
Турция 23:24
США назначили спецпредставителя по Ирану
США 23:15
Помпео создал "группу действий" по Ирану
США 22:56
Трамп заявил, что Китай не смог предложить приемлемую для США торговую сделку
США 22:06
В Нью-Йорке к зданию ООН прибыли десятки пожарных машин
США 21:10
США пригрозили Турции новыми санкциями
США 21:06
Лента новостей
Самолет авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в Маниле
Другие страны 23:43
В Китае мост с туристами обрушился из-за селфи
Китай 23:30
Кризис в турецко-американских отношениях можно легко преодолеть - глава МИД Турции
Турция 23:24
США назначили спецпредставителя по Ирану
США 23:15
Помпео создал "группу действий" по Ирану
США 22:56
В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Европа 22:47
Китай запретил увеличивать мощности по производству цемента и листового стекла
Китай 22:32
Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису
В мире 22:24
Трамп заявил, что Китай не смог предложить приемлемую для США торговую сделку
США 22:06