В США 14 человек пострадали при обрушении входной арки на концерте группы Backstreet Boys

19 августа 2018 08:33 (UTC+04:00)

Не менее 14 человек, ожидавших начало концерта американской поп-группы Backstreet Boys, пострадали в субботу вечером из-за падения временной входной арки, возведенной для мероприятия в городе Такервилль, штат Оклахома. Об этом, как передает ТАСС, сообщается в пресс-релизе казино WinStar World Casino and Resort, где должно было состояться выступление коллектива.

"Приблизительно в 17:30 на входную арку обрушился ветер со скоростью 70-80 миль в час и сильный дождь. 14 человек получили медицинскую помощь на месте, а затем были доставлены в местную больницу. Двое из них позднее были выписаны ", - говорится в пресс-релизе.

Выступление группы было отменено после инцидента. "Мы решили отменить концерт и постараемся его перенести. Главное, чтобы все добрались домой целыми. Скоро увидимся!" - написал в Twitter один из участников коллектива Ник Картер.

Квинтет Backstreet Boys, основанный в 1993 году, гремел в США и во всем мире до начала 2000-х годов, после чего популярность коллектива пошла на спад. Группа продала к настоящему моменту более 130 млн экземпляров записей своих песен.

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