США пообещали наращивать санкционное давление на Россию

Вашингтон намерен и дальше наращивать санкционное давление на Россию, заявил во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам сената помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, передает РИА Новости.

"Мы готовы предпринять дополнительные шаги… Это прогрессирующая шкала, и мы готовы наказывать Россию за то, что они делают", - сказал представитель госдепартамента на слушаниях, посвященных российско-американским отношениям.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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