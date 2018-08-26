Неизвестный открыл огонь в развлекательном центре во Флориде

26 августа 2018 22:53 (UTC+04:00)

По меньшей мере одиннадцать человек получили ранения и четверо погибли в результате стрельбы в Джексонвилле, штат Флорида, сообщает Fox News. Полиция призывает всех держаться подальше от района по соображениям безопасности, передает Интерфакс.

Стрельба произошла в развлекательном центре Jacksonville Landing. Пользователи социальных сетей пишут, что сегодня в нем проходит турнир по видеоигре Madden NFL.

Местные СМИ со ссылкой на свидетелей сообщают, что на месте находятся несколько машин скорой помощи, пожарных и полицейских, а пути к развлекательному центру Jacksonville Landing перекрыты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Подозреваемый в стрельбе во Флориде мертв
США 23:20
Умер драматург Нил Саймон
США 22:04
В Чикаго восемь человек погибли при пожаре в жилом доме
США 16:22
У Белого дома приспустили флаг в память о сенаторе Маккейне
США 10:28
В Техасе два человека погибли при столкновении поезда с мусоровозом
США 05:35
Умер сенатор Джон Маккейн
США 04:39
Лента новостей
Подозреваемый в стрельбе во Флориде мертв
США 23:20
При поддержке Фонда Гейдара Алиева организовано очередное празднество для детей (ФОТО, ВИДЕО)
Общество 23:11
Президент Ильхам Алиев: У ковроделия в Азербайджане очень большая история и очень большое будущее
Политика 22:17
От парка Центра Гейдара Алиева по улицам Баку прошел традиционный пробег классических автомобилей (ФОТО)
Общество 22:12
Умер драматург Нил Саймон
США 22:04
В Израиле дефицит воды достиг 2,5 миллиарда кубометров
Израиль 21:21
В Зимбабве состоялась инаугурация президента Эммерсона Мнангагвы
Другие страны 19:58
Завершился митинг в центре Кишинева
Европа 18:58
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шамахинский сафари-парк (ФОТО)
Политика 18:27