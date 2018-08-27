Виновник трагедии во Флориде открыл огонь, проиграв в видеоигру - СМИ

Человек открыл стрельбу в рыночно-развлекательном комплексе Jacksonville Landing в городе Джексонвилл (штат Флорида) после того, как проиграл в видеоигру на турнире Madden NFL (спортивная игра, симулятор американского футбола). Стрелявший, убив несколько человек, покончил с собой, сообщила в воскресенье газета The Los Angeles Times, передает ТАСС.

Она ссылается на информацию, полученную от другого участника турнира и очевидца Стивена Жаваруски. По его словам, геймер, проиграв, выхватил огнестрельное оружие и открыл огонь, убив сразу до трех человек. После этого стрелок покончил с собой.

Как сообщила телекомпания CBS, жертвами стрельбы стали четыре человека, еще 11 человек пострадали. В свою очередь в Twitter шерифа местной полиции сообщается о "многочисленных жертвах" в результате стрельбы. Подозреваемый в преступлении мертв, органы правопорядка проверяют, был ли у него сообщник.

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