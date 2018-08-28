Белый дом в сентябре выделит первые $6 млрд помощи фермерам, пострадавшим из-за пошлин

28 августа 2018 04:23 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа в начале сентября начнет оказывать помощь на сумму $6 млрд американским фермерам, пострадавшим из-за введения пошлин. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства США, распространенном в понедельник.

Из этих средств $4,7 млрд будут выделены производителям кукурузы, хлопка, молочной продукции, свинины, сои, пшеницы и сорго. Министерство также закупит у пострадавших от введения тарифов товары на сумму $1,2 млрд и раздаст через благотворительные фонды помощь голодающим.

Еще $200 млн пойдут на то, чтобы помочь фермерам получить доступ к иностранным рынкам в рамках программы содействия торговле сельскохозяйственной продукцией. "Важно помнить, что все это [выделение помощи] можно отменить хоть завтра, если Китай и другие страны скорректируют свое поведение", - отметил министр сельского хозяйства Сонни Пердью. "Президент поручил мне убедиться, что наши фермеры не примут на себя удар из-за введения тарифов", - заявил он.

В конце июля стало известно, что власти США намерены выделить $12 млрд помощи фермерам, которых затронуло торговое противостояние США с Китаем и рядом других стран, в том числе государствами Евросоюза. Как сообщила газета The Washington Post, производители сельскохозяйственной продукции жалуются, что действия Китая и других стран в ответ на протекционистскую политику США могут стоить им миллиардов долларов. Белый дом на протяжении нескольких месяцев искал возможность оказать фермерам поддержку, которая распространялась бы через министерство сельского хозяйства и включала бы прямую материальную помощь, программы содействия в распространении продуктов и стимулировании торговли.

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