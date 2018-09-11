Вопрос о поездке Трампа в Ирландию пока не решен - Белый дом

11 сентября 2018 21:51 (UTC+04:00)

Вопрос о том, состоится ли поездка президента США Дональда Трампа в Ирландию, пока обсуждается и не решен окончательно. Об этом, как передает ТАСС, сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент поедет в Париж в ноябре, как ранее было объявлено. Мы пока решаем, будет ли остановка в Ирландии. Как только детали подтвердятся, мы дадим вам знать", - сказала она.

В свою очередь представитель ирландского правительства сообщил агентству Reuters, что "намеченный визит президента США отложен". По его информации, "американская сторона сослалась на плотный график".

Ранее ирландская газета The Irish Independent со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп отменил запланированный на 12 ноября визит в Ирландию. По данным издания, ранее планировалось, что глава администрации США проведет в Дублине один день, после чего отправится в Шотландию на принадлежащий основанной им компании Trump Organization гольф-курорт Trump Turnberry.

В августе Белый дом сообщил, что лидер США 11 ноября нанесет визит в Париж, где планирует участвовать в торжествах, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Тогда же администрация объявила, что, находясь в Европе, президент также посетит Ирландию, "чтобы обновить глубокие исторические связи между нашими двумя странами".

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