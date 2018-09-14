Госдеп заявил о новом подходе к решению палестино-израильского конфликта

14 сентября 2018 01:33 (UTC+04:00)

Власти США выбрали новый подход к решению палестино-израильского конфликта, однако стороны сами должны пойти на компромисс и сесть за стол переговоров. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

"Конфликт и разногласия продолжаются уже 70 лет, это очень длительный период. Никакие методы не работали, несмотря на все усилия как американского, так и других правительств. Нынешняя администрация решила выбрать другой подход, чтобы побудить обе стороны сесть за стол переговоров", - сказала она, отметив при этом, что Госдепартамент пока не готов озвучить детали плана мирного урегулирования.

"Президент постоянно подчеркивает, что он поддерживает решение, которое подходило бы обеим сторонам, при условии, что им придется пойти на компромисс, чтобы достичь определенного соглашения", - отметила Науэрт. "Мы также понимаем, что мы не можем никого заставить. Обе стороны должны сесть за стол переговоров и провести прямой диалог", - добавила руководитель пресс-службы.

Госдепартамент в понедельник объявил о решении закрыть дипломатическую миссию Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. В письменном заявлении Хезер Науэрт говорилось о том, что решение принято, поскольку ООП "не предприняла шагов для начала прямых и конструктивных переговоров с Израилем, а, напротив, ее руководство осудило мирный план США... и отказалось сотрудничать в вопросе мирного урегулирования и иным образом".

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