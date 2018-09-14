В результате взрывов газа в Массачусетсе погиб один человек

14 сентября 2018 08:44 (UTC+04:00)

Один человек погиб в результате взрывов газа в домах Массачусетса, более 10 получили ранения. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местные власти.

Центральная больница города Лоуренс также сообщила о поступлении 13 пострадавших, один из которых был транспортирован в другое медицинское учреждение в критическом состоянии.

Как сообщает телеканал, одиннадцатилетний Леонель Робсон из Лоуренса скончался в центральной больнице Массачусетса. На машину, в которой он находился, упала труба, отлетевшая в результате взрыва.

В пятницу полиция штата Массачусетс сообщила о 70 случаях утечки газа к северу от Бостона. Предполагается, что причиной стали неполадки в сети газовой компании Columbia Gas. В четверг компания сообщала о работах в своей сети.

Всем жителям городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, которые получают газ от компании Columbia Gas, предложили покинуть свои дома, не пользоваться электроприборами и сотовыми телефонами, чтобы не вызвать пожар. Местная электрическая компания обесточила свою сеть в качестве меры предосторожности.

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