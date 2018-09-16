В США пять человек арестованы за ограбление во время урагана "Флоренс"

Полиция американского Уилмингтона сообщила об аресте пяти человек за ограбление универмага, находящегося в зоне действия шторма "Флоренс", передаёт РИА Новости.

"Офицеры арестовали пять человек, которые вломились и ограбили магазин Dollar General на пересечении 50-ой улицы и улицы Доусон. Будут предъявлены обвинения, детали будут опубликованы по мере их поступления", — сообщила полиция в Twitter.

Полиция также отметила, что им будут предъявлены обвинения "по всей строгости закона".

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма. Опасность от ветра значительно снизилась — он не превышает 75 километров в час. Однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений, поскольку шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.

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