Госсекретарь США возглавит министерскую встречу Совбеза ООН по КНДР

19 сентября 2018 05:55 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео планирует в конце сентября председательствовать на министерской встрече в СБ ООН по вопросу Северной Кореи, сообщила во вторник официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт, передает Интерфакс.

"Госсекретарь Помпео намерен стать председателем министерской встрече в Совете Безопасности ООН по Северной Корее в четверг 27 сентября", - сказала Нойерт.

По словам Нойерт это даст госсекретарю возможность рассказать иностранным партнерам об усилиях, которые США прикладывают, чтобы добиться полной и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР.

Ранее в сентябре постпред США при ООН Никки Хейли объявила о планах провести 26 сентября заседание СБ ООН под председательством президента США Дональда Трампа, посвященное иранскому вопросу.

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