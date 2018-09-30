Маск оставит один из постов в Tesla и выплатит властям США $20 млн

30 сентября 2018 02:32 (UTC+04:00)

Предприниматель Илон Маск достиг договоренности с федеральной Комиссией по ценным бумагам и биржам США об урегулировании ее претензий, бизнесмен выплатит $20 млн, а также уйдет с поста председателя совета директоров компании Tesla. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в субботу телеканал CNBC.

Как он отмечает, согласно досудебной договоренности с регулирующим органом, Маск сможет остаться руководителем Tesla. Пост председателя совета директоров компании он должен покинуть в течение 45 дней не менее, чем на три года. Tesla также придется выплатить $20 млн, в компании будут назначены два независимых директора. Указанная договоренность еще должна получить одобрение суда.

Газета The New York Times, в свою очередь, отмечает, что ранее комиссия уже предлагала Маску пойти на досудебную договоренность, однако он тогда отказался. Условия новой сделки несколько менее выгодные для бизнесмена, нежели те, которые предлагались ему до этого.

Ранее комиссия подала в суд на Маска, обвинив его в подлоге и введении в заблуждение акционеров своим заявлением в августе о том, что у него якобы имеются достаточные средства для выкупа акций Tesla. Маск написал данное сообщение на своей странице в Twitter, что привело тогда к скачку котировок акций Tesla на более 6%.

После скандального твита Маска федеральные власти США начали в его отношении расследование. В конце августа бизнесмен сообщил, что отказался от планов выкупа акций Tesla, однако разбирательство прекращено не было. Маск заявил, что судебный иск Комиссии по ценным бумагам и биржам против него "глубоко огорчил и разочаровал" его. Регулятор, в частности, просит суд запретить Маску занимать руководящие посты в публичных акционерных компаниях.

В пятницу на торговой сессии на Нью-йоркской фондовой бирже акции Tesla упали в цене почти на 12%.

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