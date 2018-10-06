НАСА наметило первый пилотируемый полет SpaceX к МКС на июнь 2019 года

6 октября 2018 00:07 (UTC+04:00)

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) запланировало первый с 2011 года пилотируемый запуск космического корабля на июнь 2019 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на НАСА.

Это будет первый пилотируемый полет ракеты SpaceX к МКС. Также на август 2019 года запланирован пилотируемый полет к МКС космического корабля производства компании "Боинг".

Ранее оба полета уже откладывались, однако в этот раз в НАСА уверяют, что назначенные даты ближе к реальному графику, отмечают американские СМИ.

"Тем не менее, сохраняется некоторая неопределенность относительно дат, и мы полагаем, что ближе к срокам запуска они могут измениться", - говорится в сообщении НАСА.

Обе полетные миссия будут испытательными. Экипажи обоих космических кораблей проведут по две недели на борту МКС перед возвращением на Землю.

В 2011 году США закрыли программу пилотируемых полетов к МКС. С 2011 года американцы летали на Международную космическую станцию на российских "Союзах".

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