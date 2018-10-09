Хейли заявила, что не будет участвовать на президентских выборах 2020 года

9 октября 2018 19:37 (UTC+04:00)

Никки Хейли, которая уходит с поста постпреда США при ООН в конце года, заявила, что не будет бросать вызов действующему главе государства Дональду Трампу на президентских выборах 2020 года, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер

По словам Хейли, она не только не будет баллотироваться, но и будет агитировать за Трампа.

Действующие президенты США лишь изредка сталкиваются с оппозицией в собственной партии при попытке переизбраться на второй срок, хотя это не является из ряда вон выходящим событием. В последний раз подобное произошло в 1992 году, когда Пэт Бьюкенен безуспешно пытался добиться номинации Республиканской партии в обход действовавшего президента Джорджа Буша-старшего. Буш без труда победил Бьюкенена на праймериз, но проиграл выборы демократу Биллу Клинтону.

СМИ не раз писали о возможных президентских амбициях Хейли, которая в прошлом избиралась губернатором Южной Каролины.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США готовы ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из Китая
США 20:22
Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергетических источников и маршрутов - Джордж Кент (ФОТО)
Энергетика 20:04
США и КНДР рассматривают три-четыре возможных места проведения нового саммита - Трамп
США 19:56
Глава НАСА рассказал о возможном существовании жизни на Марсе
В мире 19:03
Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли - СМИ
США 18:24
Глава ЦБ Ирана назвал неэффективными большинство санкций США против Тегерана
Иран 17:32
Лента новостей
В Северо-Казахстанской области строятся молочные комплексы
Экономика 20:28
В Ташкенте в конце недели пройдет заседание Совета министров обороны стран СНГ
Узбекистан 20:25
США готовы ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из Китая
США 20:22
В Баку появились голоса из прошлого (ФОТО)
Культура 20:21
Российский "Газпром" может возобновить закупки туркменского газа
Энергетика 20:17
Google презентовала новые смартфон, планшет и дисплей
В мире 20:09
Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергетических источников и маршрутов - Джордж Кент (ФОТО)
Энергетика 20:04
США и КНДР рассматривают три-четыре возможных места проведения нового саммита - Трамп
США 19:56
Вышла в свет книга "Культура азербайджанской речи"
Общество 19:50