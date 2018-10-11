Жителя Нью-Йорка задержали за планы взорвать бомбу в Вашингтоне

56-летнего жителя Нью-Йорка Пола Розенфельда задержали за планы взорвать бомбу в Вашингтоне 6 ноября, в день промежуточных выборов в Конгресс, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал CBS News.

Целью акта было привлечение внимания к несовершенствам выборов по жребию, предполагающей назначение депутатов случайным образом.

Согласно данным следствия, Розенфельд слал письма и смс-сообщения жителю штату Пенсильвания, в подробностях рассказывая о планируемом взрыве в парке Национальная аллея в Вашингтоне. Житель Пенсивальнии сообщил о планах Розенфельда ФБР, после чего во вторник полиция задержала последнего.

Пол Розенфельд рассказал, что собрал 90-килограммовую бомбу в своем подвале. До этого он заказывал порох в больших количествах и проводил небольшие тесты взрывных компонентов. Специалисты ФБР изъяли самодельную взрывчатку из дома задержанного.

ФБР утверждает, что Розенфельд не принадлежит к террористической группировке. Ему грозит до 20 лет заключения.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.

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