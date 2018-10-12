Компания Apple обещает помочь пострадавшим от урагана "Майкл", обрушившегося на США

Американская корпорация Apple намерена пожертвовать неназванную сумму благотворительным организациям, созданным для помощи пострадавшим от урагана "Майкл" и для ликвидации последствий удара стихии, обрушившейся на юго-восток США. Об этом сообщил глава компании Тим Кук, передает в пятницу ТАСС.

"Я вырос на берегах Мексиканского залива, рядом с городами Пенсакола и Мобил, и этот регион занимает особенное место в моем сердце", - написал он на своей странице в Twitter. "Всем людям, которые находятся на пути урагана "Майкл", я хочу сказать, что молюсь о них", - отметил Кук.

"Apple солидарна со своими друзьями, проживающими у Мексиканского залива, и внесет пожертвования на цели восстановления и ликвидации (последствий урагана)", - подчеркнул глава корпорации. Сумму, которую компания намерена перечислить на благие цели, Кук не уточнил.

Ранее Apple неоднократно жертвовала деньги на помощь пострадавшим от ураганов и стихийных бедствий. Так, в сентябре прошлого года калифорнийская компания перечислила 5 миллионов долларов в фонд помощи тем, кого затронули ураганы "Харви" и "Ирма". Первый тогда обрушился на американский штат Техас, а второй - бушевал в странах Карибского бассейна.

Ураган "Майкл" достиг южного побережья США в среду. В тот момент ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. "Майкл" принес мощнейшие ветра и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям в нескольких регионах на юго-востоке страны. Жертвами урагана, который к настоящему моменту ослаб до тропического шторма и продвигается вглубь континента, стали как минимум семь человек.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация превышает 1 триллион долларов.

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