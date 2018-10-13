Хиллари Клинтон лишилась доступа к секретной информации

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон лишена доступа с секретной информации по собственному запросу, отправленному в госдепартамент США, передает Интерфакс со ссылкой на телеканал ABC News.

Письмо с запросом отправлено 21 сентября. Его опубликовал в минувшую пятницу председатель судебного комитета сената США, республиканец Чак Грассли.

Это случилось вскоре после того, как администрация Белого дома отозвала доступ бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. По мнению самого Бреннана, это сделано для подавления свободы слова и наказания несогласных. Сейчас в Белом доме рассматривают вопрос об отзыве доступа к секретной информации других бывших глав спецслужб, в частности директора ФБР Джеймса Коми, директора национальной разведки Джеймса Клэппера, советника по национальной безопасности Сьюзан Райс, директора агентства Национальной безопасности Майкла Хейдена и заместителя генпрокурора Салли Йейтс.

Во время предвыборной кампании 2016 года президент США Дональд Трамп обещал наказать Хиллари Клинтон за утечку секретных данных во время ее работы на посту госсекретаря. Она использовала личную почту для служебной переписки, где были сведения государственной важности. Два года назад Клинтон была конкурентом Трампа на президентских выборах.

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