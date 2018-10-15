Трамп выразил сомнения в том, что изменение климата вызвано людьми

Президент США Дональд Трамп сомневается, что климат на Земле меняется из-за воздействия человека, и потому не хочет расходовать триллионы долларов, пытаясь, предотвратить развитие данных процессов. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS, которое было показано в эфире, передает в понедельник ТАСС.

Журналист спросила главу Белого дома, считает ли он реальным изменение климата. "Я думаю, что-то происходит, что-то меняется и оно снова вернется в прежнее состояние", - ответил он. "Я не думаю, что это вымысел, думаю, вероятно, есть изменения, но я не знаю, вызваны ли они воздействием человека", - добавил Трамп.

"Я скажу вам вот что. Я не хочу отдавать триллионы и триллионы долларов, - подчеркнул американский лидер. - Я не хочу терять миллионы и миллионы рабочих мест. Я не хочу оказаться в невыгодной позиции".

Журналист обратила внимание Трампа на разрушение ледяного покрова в Гренландии. "Вы не знаете, произошло бы это или нет при наличии людей или в случае их отсутствия", - парировал американский лидер.

Отвечая на аргумент, что глобальное потепление является результатом деятельности человека, согласно мнению научного сообщества, Трамп подчеркнул, что "есть ученые, которые с этим не соглашаются". Он также не исключил, что некоторые исследователи могут придерживаться той или иной позиции по вопросу изменения климата, руководствуясь некими политическими мотивами.

"Я не отрицаю изменения климата, но думаю, что ситуация вполне может вернуться в прежнее состояние. Мы говорим о миллионах лет", - пояснил он.

В июне 2017 года Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения. Он сказал, что выполнение положений этого соглашения может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году.

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