Глава Пентагона не разговаривал с Трампом после того, как президент допустил его отставку

16 октября 2018 04:37 (UTC+04:00)

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом после его интервью программе "60 минут" на телеканале CBS, где лидер страны заявил о возможной отставке руководителя оборонного ведомства. Об этом Мэттис сообщил журналистам в понедельник, направляясь с визитом во Вьетнам, пишет ТАСС.

Журналисты попросили главу Пентагона прокомментировать слова Трампа о том, что Мэттис является сторонником Демократической партии и вскоре может покинуть команду президента. "Мне нечего сказать. Я в его команде, мы никогда не обсуждали возможность моего ухода. Как вы видите сейчас, мы продолжаем работать", - приводятся его слова в пресс-релизе минобороны.

Он также отметил, что не разговаривал с Трампом после интервью и признал, что даже "его не смотрел". "Я читал какие-то выдержки из газет [по интервью], но еще не ознакомился со всеми [материалами], - отметил он. - Продолжаю в министерстве обороны делать свою работу. Никаких проблем".

Выдержки из интервью Трампа программе "60 минут" на телеканале CBS были опубликованы в воскресенье. По словам Трампа, американскую администрацию в ближайшее время могут покинуть и другие сотрудники.

Слухи об уходе Мэттиса появились еще в начале сентября. Газета The Washington Post тогда сообщила, что министр обороны уйдет в отставку в ближайшие месяцы, и в Белом доме уже начали обсуждать возможные кандидатуры на его пост. Причиной для того издание назвало разногласия между Мэттисом и Трампом, которые, согласно информации журналиста и автора книги "Страх. Трамп в Белом доме" Роберта Вудворда, вылились в неодобрительные комментарии главы Пентагона в адрес главы Белого дома.

О планах Трампа уволить Мэттиса с занимаемой им должности после промежуточных выборов в ноябре сообщила и газета The New York Times. По ее данным, глава Пентагона разошелся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с Республикой Корея, выход США из сделки с Ираном и на другие актуальные вопросы. Трамп опроверг эту информацию. Сам Мэттис позднее также отвергал слухи о своей возможной отставке.

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