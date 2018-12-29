Трамп и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

29 декабря 2018 22:04 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону китайской-американские отношения, заключение торговой сделки и проблематику Корейского полуострова. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа.

Разговор состоялся в субботу по инициативе американской стороны.

"Китайско-американские отношения очень важны, весь мир следит за ними. Я очень рад, что рабочие группы двух стран в настоящее время прилагают усилия по реализации достигнутого с вами в Аргентине консенсуса. В настоящее время уже достигнут большой прогресс в этом диалоге", - приводит слова Трампа агентство.

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что двусторонние отношения в настоящий момент находятся на крайне важном этапе, добавив, что делегации двух стран активно ведут работу по реализации достигнутой договоренности по торговым вопросам.

"Надеюсь, что рабочие группы двух стран будут идти навстречу друг другу, чтобы как можно скорее достигнуть взаимовыгодного соглашения, которое было бы также и в интересах всего мира", - сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что в следующем году исполняется 40 лет со дня установления китайско-американских отношений, и выразил готовность, пользуюсь этой памятной датой, усилить сотрудничество с США в торгового-экономической, военной, а также в сфере правоохранительных органов и борьбе с наркотиками.

Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Трамп и Си Цзиньпин также обменялись новогодними поздравлениями.

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