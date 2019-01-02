Bоеннослужащего Корпуса морской пехоты США застрелили в Вашингтоне

Военнослужащий Корпуса морской пехоты США скончался во вторник от огнестрельного ранения после инцидента со стрельбой на территории казармы в Вашингтоне. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила газета Military Times.

По ее данным, военнослужащий в момент происшествия находился при исполнении. Его личность пока не раскрывается, как и обстоятельства инцидента. Известно лишь, что после того, как на место прибыла полиция, никого не задержали. При этом сотрудники правоохранительных органов сообщили, что угрозы для общественной безопасности нет.

Морской пехотинец был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

"Командование в настоящее время прилагает все усилия для того, чтобы принять меры в отношении всех, кто был причастен [к инциденту]", - цитирует газета заявление представителей Корпуса морской пехоты.

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