Трамп готов работать с демократами для прекращения приостановки работы правительства

3 января 2019 04:55 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп готов работать с представителями Демократической партии в Конгрессе для принятия документа о финансировании правительства, которое частично прекратило свою работу уже 12 дней назад. Глава Белого дома написал об этом в своем Twitter, подчеркнув, что такой документ должен включать средства на обеспечение безопасности госграницы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня состоялась важная встреча с лидерами Республиканской и Демократической партий в Конгрессе. Партии должны работать вместе для утверждения бюджета, который [будет включать положения] о защите государства и его народа - это первостепенная и наиболее важная обязанность правительства. Я по-прежнему готов и хочу работать с демократами для проведения законопроекта, который будет подразумевать защиту наших границ, поддержку пограничников и военнослужащих на местах, а также обеспечит безопасность Америки. Давайте сделаем это!" - заявил Трамп.

Ранее лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти сообщил журналистам, что в пятницу представители обеих партий в Конгрессе продолжат переговоры с главой государства по поводу восстановления финансирования правительства и охраны границы. В то же самое время лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл не исключил, что консультации на этот счет и, соответственно, частичная приостановка работы правительства, могут затянуться на недели.

В четверг к работе приступает Конгресс 116-го созыва, сформированный по итогам промежуточных выборов, которые состоялись в ноябре. Демократы получили большинство в Палате представителей, однако республиканцы сохранили за собой лидерство в Сенате.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы в свою очередь заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.

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