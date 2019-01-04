В США два человека погибли в перестрелке

Два человека погибли, еще один получил ранения в четверг в перестрелке в американском штате Миссури, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал, конфликт произошел на севере Сент-Луиса. Полиция прибыла на место происшествия в 13.30 по местному времени, где были обнаружены тела двух жертв. Еще одного человека с серьезными ранениями доставили в местную больницу, он находится в критическом состоянии.

На данный момент нет информации о количестве участников перестрелки и причинах происшествия. Полиция занимается расследованием инцидента.

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