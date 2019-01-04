Палата представителей США утвердила бюджет без средств на стену у границы

4 января 2019 09:42 (UTC+04:00)

Палата представителей США, которая в четверг приступила к работе в новом составе и теперь контролируется Демократической партией, поздно вечером демонстративно утвердила документ о продлении финансирования федерального правительства США, который не включает в себя средства на сооружение физического барьера на американо-мексиканской границе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на любой документ о продлении финансирования правительства, который не будет включать в себя средства на возведение стены у границы с Мексикой. Более того, руководство Сената Конгресса США, который в новом созыве по-прежнему контролируется республиканцами, пообещало даже не выносить на голосование подобный законопроект.

Фактически, демократы приняли два документа о финансировании правительства: один предполагает выделение ассигнований только на разблокировку до 8 февраля работы министерства внутренней безопасности, которое отвечает в том числе за безопасность на границах, а второй - подразумевает финансирование всех приостановивших работу ведомств до 30 сентября. Но оба они, как ожидается, будут заблокированы Сенатом в пятницу, так как в четверг верхняя палата Конгресса уже не заседает.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы в свою очередь заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.

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