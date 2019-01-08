Пенс: Трамп в обращении к стране расскажет о реальной ситуации на границе с Мексикой

8 января 2019 18:45 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к стране, которое запланировано на 21:00 по местному времени, расскажет согражданам о том, что в действительности представляет из себя кризис на американо-мексиканской границе. Такое пояснение дал во вторник в интервью телеканалу CBS вице-президент Майкл Пенс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда президент сегодня вечером выступит с обращением к стране, он изложит американцам, что представляет из себя настоящий гуманитарный кризис, сложившийся на нашей южной границе. За последние несколько месяцев свыше 60 тыс. человек попытались нелегально проникнуть в страну. Однако впервые основную часть от этой цифры составляют семьи и дети без сопровождения", - подчеркнул Пенс. Вместе с тем на прямой вопрос ведущего, объявит ли Трамп о введении чрезвычайного положения в стране, вице-президент не ответил.

"У нас сложился кризис, и нам нужно его разрешить. Пришло время для демократов сесть за стол переговоров, причем не только ради прекращения частичного прекращения работы правительства, но и чтобы разрешить гуманитарный кризис и кризис безопасности", - убежден вице-президент.

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