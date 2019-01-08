Глава МИД Иордании рассказал о совместной с США работе в районе эт-Танф в Сирии

8 января 2019 19:17 (UTC+04:00)

Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил во время пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео, что Амман работает с Вашингтоном над обеспечением безопасности района эт-Танф, сообщает телеканал Al-Arabia, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы работаем с Вашингтоном над обеспечением безопасности района эт-Танф и возвращением беженцев в лагере "Рукбан" в Сирию", - приводит телеканал слова министра.

Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танфе.

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