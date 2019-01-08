Вице-президент Венесуэлы назвала санкции США незаконными

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во вторник заявила, что санкции США в отношении Боливарианской Республики незаконны, так как только ООН имеет право вводить такие меры, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет Безопасности ООН - единственный орган, который может вводить санкции. Санкции США являются произвольными и незаконными", - приводит слова политика портал NTN.

Вице-президент добавила, что Венесуэлу не волнуют санкции против конкретных людей. "Мы не беспокоимся о санкциях в отношении конкретных людей. Но мы осуждаем и обеспокоены финансовой блокадой, которую проводит США по отношению к нашему населению", - добавила Родригес.

Ранее Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США сообщило о введении санкций в отношении семи физических лиц и 23 организаций из Венесуэлы, в том числе против одного из крупнейших телеканалов страны Globovision.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.