Вице-президент Венесуэлы назвала санкции США незаконными

8 января 2019 23:12 (UTC+04:00)

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во вторник заявила, что санкции США в отношении Боливарианской Республики незаконны, так как только ООН имеет право вводить такие меры, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет Безопасности ООН - единственный орган, который может вводить санкции. Санкции США являются произвольными и незаконными", - приводит слова политика портал NTN.

Вице-президент добавила, что Венесуэлу не волнуют санкции против конкретных людей. "Мы не беспокоимся о санкциях в отношении конкретных людей. Но мы осуждаем и обеспокоены финансовой блокадой, которую проводит США по отношению к нашему населению", - добавила Родригес.

Ранее Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США сообщило о введении санкций в отношении семи физических лиц и 23 организаций из Венесуэлы, в том числе против одного из крупнейших телеканалов страны Globovision.

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