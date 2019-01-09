"Тоттенхэм" обыграл "Челси" в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги

Футболисты "Тоттенхэма" одержали победу над "Челси" со счетом 1:0 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли", сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мяч забил Гарри Кейн на 26-й минуте с пенальти.

Ответный матч пройдет 22 января на "Стэмфорд Бридж".

Во втором полуфинале встречаются "Манчестер Сити" и клуб из третьего по силе дивизиона страны "Бертон Альбион". Первый матч состоится 9 января, ответный - 22 января.

"Тоттенхэм" выигрывал Кубок лиги четырежды (1971, 1973, 1999, 2008), "Челси" становился обладателем трофея пять раз (1965, 1998, 2005, 2007, 2015).

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