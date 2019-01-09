Трамп запретил выделять средства Калифорнии для борьбы с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился прекратить оказывать финансовую помощь Калифорнии для борьбы с лесными пожарами из-за неэффективных действий властей штата в этой области, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Миллиарды долларов направляются в штат Калифорния для (борьбы. - Прим. ред.) с лесными пожарами, которые при надлежащем управлении лесами никогда бы не произошли. До тех пор, пока они не приведут свои законы в порядок, что маловероятно, я приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям не выделять деньги (Калифорнии. - Прим. ред.). Это позорная ситуация в плане жизней и денег!", - написал Трамп в Twitter.

Примечательно, что Трамп по какой-то причине дважды неправильно написал слово "лес", добавив в него лишнюю букву "r" - "forrest" вместо "forest". В итоге вместо существительного получилось мужское имя, известное, в частности по фильму "Форрест Гамп". Именно этого персонажа сразу стали вспоминать в комментариях пользователи Twitter, некоторые из которых назвали президента "Форрест Трамп".

В ноябре в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 85 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. По словам очевидцев, быстрому распространению огня способствовал как сильный ветер, так и большое количество высохших деревьев и кустарников, которые местные власти запрещают убирать ради сохранения естественных природных условий.

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