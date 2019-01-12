Помпео заявил, что уничтожение ИГ остается приоритетом для США

12 января 2019 18:30 (UTC+04:00)

США и их союзники в регионе продолжат координировать усилия для уничтожения террористической группировки "Исламское государство", несмотря на решение Вашингтона о выводе войск из Сирии. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом заявил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео, прибывший в рамках ближневосточного турне в Абу-Даби.

"Вывод наших сил из Сирии не означает отказа от борьбы с терроризмом. Уничтожение ИГ остается нашим приоритетом. Мы продолжим сотрудничество в этом вопросе с союзными государствами", - заявил министр телеканалу Al Hadath. Помпео выразил надежду на "создание сильной арабской коалиции, способной противостоять любым угрозам в регионе".

Госсекретарь США ранее посетил Иорданию, Египет, Бахрейн и ОАЭ, где провел переговоры с лидерами государств и обозначил стратегию администрации Дональда Трампа на Ближнем Востоке. В ближайшие дни Помпео посетит Саудовскую Аравию, Катар, Оман и Кувейт. Одна из главных задач турне - сближение позиций восьми стран для создания так называемого стратегического ближневосточного альянса для противодействия наиболее серьезным угрозам в регионе и активизации экономического и энергетического взаимодействия.

Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в стране одержана, что было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. Как заявляли американские официальные лица, вывод войск может занять от 60 до 100 дней. При этом в Пентагоне подчеркивали, что кампания против ИГ не окончена, США "продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ".

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