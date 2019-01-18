В США убийцу внучки актера Моргана Фримена осудили на 20 лет

18 января 2019 08:59 (UTC+04:00)

Суд в США приговорил убийцу приемной внучки известного актера Моргана Фримена к 20 годам тюремного заключения, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС сообщает газета New York Daily.

Преступление было совершено 16 августа 2015 года: 33-летняя Идина Хайнс была обнаружена убитой рядом со своим нью-йоркским домом. Сообщается, что бойфренд девушки Ламар Дэвенпорт нанес ей 25 ножевых ранений. По словам очевидцев, что Дэвенпорт, известный как исполнитель музыки в стиле рэп, считал себя экзорцистом, пытающимся изгнать из жертвы дьявола.

Первоначально Дэвенпорт обвинялся в умышленном убийстве второй степени. Однако адвокатам удалось убедить суд, что молодой человек находился под воздействием наркотиков и обвинительная статья была переквалифицирована на менее тяжкую - непреднамеренное убийство первой степени.

Хайнс приходится дочерью женщины, которую усыновили Фримен и его первая супруга. В Нью-Йорке она обучалась актерскому мастерству, работала актрисой и писательницей. Актер выразил глубокое сожаление в связи с гибелью женщины, отметив, что "мир уже никогда не узнает о ее артистизме и таланте". Фримен и Хайнс часто появлялись вместе, и актеру даже пришлось опровергать слухи об их возможной помолвке.

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