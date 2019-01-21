В США считают, что Трамп сорвал выход из бюджетного кризиса, отреагировав на критику по ТВ

Демократы в Конгрессе США не доверяют президенту США Дональду Трампу и считают, что он из-за пустяка сорвал достижение договоренности о возобновлении работы федерального правительства. Эту позицию изложил в воскресенье в эфире телеканала MSNBC конгрессмен Джим Клайберн (штат Южная Каролина), занимающий третью позицию в административной иерархии Демократической партии в нижней палате Конгресса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что президент снова и снова демонстрирует неспособность соблюдать [условия] сделки. Вспомните, что мы направили ему $1,6 млрд, которые можно было израсходовать на строительство стены [на границе с Мексикой], мы также согласились на устраивающие всех поправки. И после нескольких часов ожидания того, что договоренность будет заключена, он говорит нет, отреагировав на критику ведущих пары ток-шоу", - возмутился демократ, очевидно, имея в виду первый в новом году выпуск телепередачи "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live, SNL) с пародией на американского лидера в исполнении актера Алека Болдуина.

"Президенту следует сосредоточить внимание на американском народе и забыть о том, что говорят о нем говорящие головы. Их не остановишь, что бы он ни делал", - добавил Клайберн. Он назвал пресловутую физическую преграду на границе с Мексикой "памятником существованию кое-кого", намекнув на президента США. Демократ полагает, что для пользы дела Трампу нужно согласиться заменить свой грандиозный замысел на более экономичный, дешевый и эффективный проект, который предусматривал бы "датчики, рентген-оборудование, дроны".

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств и готовы предложить на это лишь $1,3 млрд.

Без финансирования в США осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, министерство финансов, министерство торговли и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

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