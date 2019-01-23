Пенс поддержал создание переходного правительства в Венесуэле

23 января 2019 00:35 (UTC+04:00)

Вице-президент США Майк Пенс поддержал решение оппозиции Венесуэлы о создании переходного правительства в видеообращении к гражданам латиноамериканской страны, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Соединенные Штаты присоединяются ко всем свободолюбивым странам в признании вашей Национальной ассамблеи в качестве последнего остатка демократии в вашей стране, поскольку это единственный орган, избранный вами, народом. В связи с этим США поддерживают смелое решение председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо утвердить конституционные полномочия этого органа, объявить Мадуро узурпатором и призвать к созданию переходного правительства", - заявил Пенс в видеообращении к гражданам Венесуэлы.

Вице-президент также вновь подтвердил позицию США о непризнании Николаса Мадуро президентом Венесуэлы и назвал его "диктатором без законных прав на власть".

Ранее парламент Венесуэлы избрал нового главу - Хуана Гуаидо, который заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения активов, которые были изъяты у народа страны коррупционными методами. Верховный суд Венесуэлы не признал новое руководство Национальной ассамблеи.

Заявление Пенса последовало после того, как группа военных в понедельник захватила штаб одного из подразделений национальной гвардии в районе Котиса на западе Каракаса. В соцсетях появилось видеозапись, как мятежник выступает против правительства президента страны Николаса Мадуро. Командование вооруженных сил Венесуэлы позднее сообщило, что восставшие бойцы нацгвардии арестованы и дают показания спецслужбам.

После этого в нескольких районах Каракаса начались протесты в поддержку военных, пытавшихся поднять мятеж. В протестах участвуют жители Котисы, Лос-Меседореса и Пуэрта-Каракаса. Они вышли на улицы и сделали баррикады из камней и покрышек. Многие жители стучат в кастрюли в знак протеста против политики Мадуро.

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