Мэр Лос-Анджелеса заявил, что не будет участвовать в выборах президента США в 2020 году

Мэр Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Эрик Гарсетти, считавшийся одним из претендентов на участие в президентской гонке в 2020 году в США, не станет вступать в борьбу за пост главы государства. Об этом он заявил во вторник, выступая на пресс-конференции в городской мэрии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я принял решение не участвовать в гонке за пост президента [США] в 2020 году", - заявил Гарсетти, слова которого приводит агентство Associated Press. Как указал градоначальник, для него данное решение было непростым, однако он пришел к выводу, что хочет остаться на своем нынешнем посту. "Я осознал, что это то, чем я должен заниматься, - сказал он, говоря о должности мэра. - Это то место, где я должен быть".

Американские СМИ и комментаторы неоднократно назвали 47-летнего демократа Гарсетти одним из ожидаемых претендентов на вступление в президентскую гонку. Как сообщило издание Politico, мэр действительно склонялся к тому, чтобы принять участие в борьбе за пост главы государства, однако недавно прошедшая забастовка учителей Лос-Анджелеса и ведение переговоров с их профсоюзом потребовали от него значительного времени и ресурсов, в связи с чем любая подготовка к началу возможной президентской кампании была приостановлена.

Гарсетти в марте 2017 года успешно переизбрался на пост мэра Лос-Анджелеса на второй четырехлетний срок. Участвовать в борьбе за эту же должность в третий раз он, согласно законам штата, не имеет права. При этом ранее Гарсетти уже отказывался от возможности побороться за кресло губернатора Калифорнии.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года, на право принять у его себя претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд в августе 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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