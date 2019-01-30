Пенс посетит конференцию по Ближнему Востоку и Мюнхенскую конференцию

30 января 2019 21:45 (UTC+04:00)

Вице-президент США Майк Пенс посетит конференцию по безопасности на Ближнем Востоке в Польше и Мюнхенскую конференцию по безопасности, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил Белый дом.

На обеих конференциях Пенс будет выступать с речами. В Польше он расскажет о том, как США собираются строить "сильный, безопасный и экономически процветающий Ближний Восток". Его будет сопровождать в Польше госсекретарь Майк Помпео.

В Мюнхене вице-президент США выступит с речью о "важных вызовах международной безопасности". Он также вновь призовет страны НАТО к "более ровному распределению" расходов на содержание альянса - львиную долю расходов в настоящее время несут США.

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